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Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas Comptoir des Lugues Pindères

dimanche 9 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères

Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Comptoir des Lugues
Adresse
165 chemin de l'école
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Pindères

Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Venez rencontrer notre fournisseur de vins, Fabien TARASCON, dans son domaine, le Château Bois-Beaulieu. Visite dégustative, suivie d’un repas au restaurant (infos et tarifs à venir).
Sur inscription
Venez rencontrer notre fournisseur de vins, Fabien TARASCON, dans son domaine, le Château Bois-Beaulieu. Visite dégustative, suivie d’un repas au restaurant (infos et tarifs à venir).   .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas

Come meet our wine supplier, Fabien TARASCON, at his estate, Château Bois-Beaulieu. A tasting tour, followed by a meal at the restaurant (details and prices to be announced).
Registration required

L’événement Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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