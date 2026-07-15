Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas Comptoir des Lugues Pindères
dimanche 9 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez rencontrer notre fournisseur de vins, Fabien TARASCON, dans son domaine, le Château Bois-Beaulieu. Visite dégustative, suivie d’un repas au restaurant (infos et tarifs à venir).
Sur inscription
Venez rencontrer notre fournisseur de vins, Fabien TARASCON, dans son domaine, le Château Bois-Beaulieu. Visite dégustative, suivie d’un repas au restaurant (infos et tarifs à venir). .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas
Come meet our wine supplier, Fabien TARASCON, at his estate, Château Bois-Beaulieu. A tasting tour, followed by a meal at the restaurant (details and prices to be announced).
Registration required
L’événement Sortie gourmande à St Sauveur de Meilhan et Aillas Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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