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AGENDA · Pindères

Café des grands-mères Pindères

jeudi 13 août 2026 · Pindères

Café des grands-mères Pindères

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Comptoir des Lugues
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Café des grands-mères

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Venez rencontrer d’autres mamies et partagez vos expériences de la grand-parentalité.
Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale.
Venez rencontrer d’autres mamies et partagez vos expériences de la grand-parentalité.
Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale.   .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

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English : Café des grands-mères

Come meet other grandmothers and share your experiences as grandparents.
With Alexandra LABATTUT, parenting coach.

L’événement Café des grands-mères Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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