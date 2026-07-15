Café des grands-mères Pindères
jeudi 13 août 2026 · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Café des grands-mères
Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez rencontrer d’autres mamies et partagez vos expériences de la grand-parentalité.
Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale.
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Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale. .
Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
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English : Café des grands-mères
Come meet other grandmothers and share your experiences as grandparents.
With Alexandra LABATTUT, parenting coach.
L’événement Café des grands-mères Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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