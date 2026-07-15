Informations pratiques

Pindères

Café des grands-mères

Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez rencontrer d’autres mamies et partagez vos expériences de la grand-parentalité.

Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale.

Venez rencontrer d’autres mamies et partagez vos expériences de la grand-parentalité.

Avec Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale. .

Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

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English : Café des grands-mères

Come meet other grandmothers and share your experiences as grandparents.

With Alexandra LABATTUT, parenting coach.

L’événement Café des grands-mères Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne