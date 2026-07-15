AGENDA · Pindères
Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères
vendredi 14 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Soirée jeux
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges. .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Pindères (Lot-et-Garonne)
- Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères 15 juillet 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 17 juillet 2026
- Sport & bien-être Wild Flow mouvement au sol Rieucourt Pindères 18 juillet 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 24 juillet 2026
- Vernissage Comptoir des Lugues Pindères 1 août 2026