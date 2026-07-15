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AGENDA · Pindères

Café Linux Pindères

samedi 8 août 2026 · Pindères

Café Linux Pindères

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Au comptoir des Lugues
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Café Linux

Au comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez découvrir les logiciels libres et, pourquoi pas, redonner une jeunesse à votre ordinateur grâce à Linux (pensez à sauvegarder vos données sur un disque dur externe).
Venez découvrir les logiciels libres et, pourquoi pas, redonner une jeunesse à votre ordinateur grâce à Linux (pensez à sauvegarder vos données sur un disque dur externe).   .

Au comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

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English : Café Linux

Come discover free software and—why not?—give your computer a new lease on life with Linux (be sure to back up your data to an external hard drive).

L’événement Café Linux Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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