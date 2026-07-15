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Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

vendredi 21 août 2026 · Comptoir des Lugues · Pindères

Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Comptoir des Lugues
Adresse
165 chemin de l'école
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges.   .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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