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Sport en famille Condé-sur-Vire

Sport en famille Condé-sur-Vire

Sport en famille Condé-sur-Vire jeudi 27 août 2026.

Adresse
14 A Rue des Écoles
Ville
50890 Condé-sur-Vire
Département
Manche
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Condé-sur-Vire

Sport en famille

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble vous propose plusieurs animations pendant les vacances d’été 2026.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 44 96 76 43 pour tout renseignement ou inscriptions   .

14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43  polefamille@bveconde.fr

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English : Sport en famille

L’événement Sport en famille Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô

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