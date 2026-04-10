Gacé

Sport en famille

Hall des sports 3 rue de la Cour Fleuriel Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez profiter d’un moment de complicité avec votre enfant à travers le mouvement. Il vous est proposé un espace aménagé et adapté pour les tout-petits.

L’atelier est ouvert de 10h à 11h30 vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez.

> Public familles et proches avec des enfants de de 6 ans .

Hall des sports 3 rue de la Cour Fleuriel Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr

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English : Sport en famille

L’événement Sport en famille Gacé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault