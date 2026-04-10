Sport en famille Gacé
Sport en famille Gacé mercredi 8 juillet 2026.
Gacé
Sport en famille
Hall des sports 3 rue de la Cour Fleuriel Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez profiter d’un moment de complicité avec votre enfant à travers le mouvement. Il vous est proposé un espace aménagé et adapté pour les tout-petits.
L’atelier est ouvert de 10h à 11h30 vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez.
> Public familles et proches avec des enfants de de 6 ans .
Hall des sports 3 rue de la Cour Fleuriel Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr
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English : Sport en famille
L’événement Sport en famille Gacé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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