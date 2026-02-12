Spectacle de danse Gacé

Spectacle de danse

Salle Le Tahiti Gacé Orne

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Spectacle de danse donné par l’association Step by Step.

Venez découvrir le travail accompli tout au long de l’année et applaudir les danseuses.

> Réservation obligatoire .

Salle Le Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 19 63 53 87 association-step-by-step@hotmail.com

