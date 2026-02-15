Tournoi de Foot

Stade municipal Gacé Orne

Tarif : – –

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Rencontres sportives. Les tournois des ASG, c’est du football non-stop, du plaisir et des sourires pour nos jeunes footballeurs.

> Buvette et restauration sur place .

Stade municipal Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 89 61 88 58

English : Tournoi de Foot

L’événement Tournoi de Foot Gacé a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault