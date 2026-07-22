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AGENDA · Créances

Sport en familles Badminton Créances

mercredi 5 août 2026 · Créances

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Dojo
Ville
50710 Créances
Département
Manche
Tarif

Créances

Sport en familles Badminton

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez vous amuser et vous défouler avec les raquettes !   .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Sport en familles Badminton

L’événement Sport en familles Badminton Créances a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche

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