Informations pratiques

Créances

Sport en familles Pétanque sur la plage

Plage de Créances Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez vous amuser et vous défouler en famille sur la plage avec le légendaire jeu de pétanque !

Alors tu tires ou tu pointes ? .

Plage de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Pétanque sur la plage

L’événement Sport en familles Pétanque sur la plage Créances a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche