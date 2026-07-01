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AGENDA · Créances

Sport en familles Pétanque sur la plage Créances

mercredi 29 juillet 2026 · Créances

Sport en familles Pétanque sur la plage Créances

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plage de Créances
Ville
50710 Créances
Département
Manche
Tarif

Créances

Sport en familles Pétanque sur la plage

Plage de Créances Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez vous amuser et vous défouler en famille sur la plage avec le légendaire jeu de pétanque !
Alors tu tires ou tu pointes ?   .

Plage de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Sport en familles Pétanque sur la plage

L’événement Sport en familles Pétanque sur la plage Créances a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche

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