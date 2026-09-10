Sport seniors : testez votre forme !, Maison de quartier La Mano, Nantes

Informations pratiques

Sport seniors : testez votre forme ! Mercredi 30 septembre, 14h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Vous souhaitez reprendre ou commencer une activité physique mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Le CDOS 44, en partenariat avec les Maisons Sport-Santé, vous propose une demi-journée de tests d’aptitude physique, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Une évaluation bienveillante, pas un examen

Pas question de compétition ni de jugement : cet évènement est pensé pour vous accompagner, à votre rythme. Des professionnels qualifiés vous font passer une série de tests simples – équilibre, souplesse, endurance et force – pour dresser un bilan personnalisé de vos capacités physiques.

À l’issue de la demi-journée, vous repartez avec des recommandations concrètes pour pratiquer une activité en toute sécurité, adaptée à votre profil. Le CDOS 44 vous accompagne financièrement dans la poursuite d’activité physique, quel que soit votre choix (Maison sport-santé ou association sportive)

Pourquoi c’est important ?

L’activité physique régulière est l’un des meilleurs alliés du bien-vieillir. Elle améliore l’équilibre et réduit les risques de chutes, maintient la mobilité articulaire, renforce le cœur et les muscles, et contribue au bien-être général. Il n’est jamais trop tard pour commencer – et cette demi-journée est justement là pour vous aider à franchir le premier pas en confiance.

Inscription obligatoire en ligne

Ou par téléphone 02 40 86 33 31 ou mail : accompagnement.loireatlantique@franceolympique.com

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cdos44.fr/sante/#1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 86 33 31 »}, {« type »: « email », « value »: « accompagnement.loireatlantique@franceolympique.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2ZJgGaaquNHXbfeY7 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Vous avez 60 ans ou plus ou vous u00eates atteint(e) d’une Affection de Longue Duru00e9e (ALD) ? Nous vous invitons u00e0 participer u00e0 une demi-journu00e9e d’u00e9valuation de votre forme, encadru00e9e par des professionnels de l’activitu00e9 physique adaptu00e9e. A l’issue de celle-ci, le CDOS pourra vous accompagner financiu00e8rement sur une reprise de licence dans une associations ou dans un parcours de maison de sport-santu00e9. Cette u00e9valuation permet de : Faire le point sur votre forme physique. u00c9valuer votre u00e9quilibre, votre endurance, votre force et votre mobilitu00e9. Identifier vos capacitu00e9s et vos besoins. Recevoir des conseils personnalisu00e9s pour pratiquer une activitu00e9 physique adaptu00e9e en toute su00e9curitu00e9. Du00e9couvrir les solutions et les activitu00e9s proposu00e9es pru00e8s de chez vous. Cette demi-journu00e9e se du00e9roule dans une ambiance conviviale, bienveillante et accessible u00e0 tous, quel que soit votre niveau d’activitu00e9. L’inscription est obligatoire pour participer. N’hu00e9sitez pas u00e0 nous contacter pour toutes demandes u00e9ventuelles : accompagnement.loireatlantique@franceolympique.com / tel : 02.40.86.33.31 », « type »: « rich », « title »: « Formulaire inscription – Evaluation de la forme », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/558xvjm14_L6ZRPN2jNd5FXm_E9isQzY2O-HAboFoWix85ZucmMbaX_XPvx3CXjHm2AUTJsZA4VhXcg=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFV-o9YIrl481Gg41P9I-6aujWeMt1HHVdKnqoEmVjyuKgHQ/viewform », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 4387}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Une demi-journée à destination des personnes de 60 ans et plus et des personnes atteintes d’une affection longue durée. nantes nantes métropole