Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas !, Parc Maurepas, Rennes
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas !, Parc Maurepas, Rennes lundi 6 juillet 2026.
Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! 6 juillet – 27 août Parc Maurepas Ille-et-Vilaine
Entrée libre, activités sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Installés dans le Parc de Maurepas, les éducateurs sportifs de la Ville vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.
Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscription (sur place) à des animations et sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbre, jeux d’adresse, sports innovants ou nautiques,…
Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Un village multi activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc de Maurepas
Auteur Julien Mignot
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026