Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas !, Parc Maurepas, Rennes

Sports, défis, découvertes : des terrains de jeux dans le Parc de Maurepas ! 6 juillet – 27 août Parc Maurepas Ille-et-Vilaine

Entrée libre, activités sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Installés dans le Parc de Maurepas, les éducateurs sportifs de la Ville vous accueillent et proposent des activités pour tous les goûts.

Les enfants de 8 à 14 enfants pourront participer, sur inscription (sur place) à des animations et sorties variées : escalade, rugby, grimpe d’arbre, jeux d’adresse, sports innovants ou nautiques,…

Parc Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Un village multi activités pour faire le plein d’animations gratuites dans le Parc de Maurepas

Auteur Julien Mignot