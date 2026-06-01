Sports Les Mauzéades à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon dimanche 28 juin 2026.

Mauzé-sur-le-Mignon

Sports Les Mauzéades à Mauzé-sur-le-Mignon

3 Rue du Port Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Comité des Fêtes Mauzéen organise au port de Mauzé Les Mauzéades le dimanche 28 juin 2026 de 13h30 à 17h30.

Formez une équipe et venez vous affronter sur des épreuves d’équilibre, de force et de connaissances. .

3 Rue du Port Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 90 12 87

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English : Sports Les Mauzéades à Mauzé-sur-le-Mignon

L’événement Sports Les Mauzéades à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Niort Marais Poitevin