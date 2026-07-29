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Sports Plage Beach soccer Poste de secours Les Tuiles Bleues Saint-Georges-de-Didonne

mercredi 29 juillet 2026 · Poste de secours Les Tuiles Bleues · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Poste de secours Les Tuiles Bleues
Adresse
1 avenue de la plage
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Sports Plage Beach soccer

Poste de secours Les Tuiles Bleues 1 avenue de la plage Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Cet été, bougez gratuitement sur la plage avec votre mairie de Saint-Georges-de-Didonne !
Rendez-vous à côté du poste de secours Les Tuiles Bleues pour profiter d’animations sportives gratuites, ouvertes à tous.
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Poste de secours Les Tuiles Bleues 1 avenue de la plage Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 39 02 08 

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English :

This %E9t%E9, get active for free on the beach with the Saint-Georges-de-Didonne City Hall!
Meet %E0 c%F4t%E9 of the Les Tuiles Bleues lifeguard station to enjoy free sports activities open to %E0 everyone.

L’événement Sports Plage Beach soccer Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique

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