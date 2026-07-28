Sports Plage Ultimate Poste de secours Les Tuiles Bleues Saint-Georges-de-Didonne
mardi 28 juillet 2026 · Poste de secours Les Tuiles Bleues · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Sports Plage Ultimate
Poste de secours Les Tuiles Bleues 1 avenue de la plage Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29
Cet été, bougez gratuitement sur la plage avec votre mairie de Saint-Georges-de-Didonne !
Rendez-vous à côté du poste de secours Les Tuiles Bleues pour profiter d’animations sportives gratuites, ouvertes à tous.
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Poste de secours Les Tuiles Bleues 1 avenue de la plage Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 39 02 08
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English :
This %E9t%E9, get active for free on the beach with the Saint-Georges-de-Didonne City Hall!
Meet %E0 c%F4t%E9 of the Les Tuiles Bleues lifeguard station to enjoy free sports activities open to %E0 everyone.
L’événement Sports Plage Ultimate Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Royan Atlantique
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