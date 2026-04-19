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SPOT 2026 Nantes

SPOT 2026 Nantes

SPOT 2026 Nantes vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Cours Saint Pierre

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

SPOT en scène #2 – de 19h à 0h30 – Cours Saint-Pierre19h00 – Dj Diindaar – DJ set20h00 – Za-Yr – Rap20h45 – Papyrus & Alix Rogers – Rap/Electro21h30 – Noutadjé – R&B, Afro Soul22h15 – Brulante – Pop-Rock Alternatif23h00 – Dihay – Rap23h40 – Manss – Danse Urbaine0h00 – Eliyah – Afro Beat/Hip-Hop

Centre-ville Nantes 44000


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