SPOT 2026 Nantes
SPOT 2026 Nantes vendredi 5 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
SPOT en scène #2 – de 19h à 0h30 – Cours Saint-Pierre19h00 – Dj Diindaar – DJ set20h00 – Za-Yr – Rap20h45 – Papyrus & Alix Rogers – Rap/Electro21h30 – Noutadjé – R&B, Afro Soul22h15 – Brulante – Pop-Rock Alternatif23h00 – Dihay – Rap23h40 – Manss – Danse Urbaine0h00 – Eliyah – Afro Beat/Hip-Hop
Centre-ville Nantes 44000
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