¡SPOT! musique aujourd’hui – Meihdi Noble (Collectif Octandre), Marché des Douves, Bordeaux

¡SPOT! musique aujourd’hui – Meihdi Noble (Collectif Octandre) Samedi 25 avril, 12h00 Marché des Douves Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

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Concert-rencontre avec qui présente sa composition électronique « Une route et plusieurs ondes ».

Cette œuvre électronique d’une durée de 5 minutes explore l’idée de « chemins », à travers la matière sonore qui les compose. A la fois simple et polysémique, le concept de chemin évoqué ici est autant celui parcouru à distance par les ondes radios que celui que nous expérimentons à travers la marche. Le compositeur présentera en introduction quelques-uns des procédés qu’il a utilisés pour réaliser sa pièce, avant l’écoute collective suivie d’un échange avec le public.

Meihdi Noble est un compositeur formé à la composition electroacoustique par Christophe Havel et Laurence Bouckaert.

Ses travaux mêlent des influences diverses, issues du piano classique, de l’improvisation libre au synthétiseur modulaire ainsi que des travaux sonores utilisant des sons concrets.

Il participe depuis 2022 à la scène expérimentale Bordelaise, notamment auprès de l’association de compositeurs Octandre.

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Depuis leur création en 2015 par Proxima Centauri, les SPOT accueillent la création musicale née sur le territoire bordelais et girondin, notamment les projets nés au sein d’Octandre.

Créé en 1990 par les étudiants des classes de composition électroacoustique et composition instrumentale du Conservatoire de Bordeaux avec pour objectif la création, la promotion et la diffusion de la musique électroacoustique dans la région Nouvelle-Aquitaine, le collectif Octandre foisonne de propositions artistiques aussi diverses qu’il a de membres, allant de l’installation, la création radiophonique, le théâtre, l’improvisation, l’image, le multimédia, dans un mouvement constant de recherche et d’exploration sonores.

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20 minutes de performance suivies d’un temps d’échanges dans un lieu atypique : SPOT ¡ musiques aujourd’hui ! réinvente le concert par la découverte et par la rencontre entre les acteurs et les actrices des musiques d’aujourd’hui et le public.

Programmés les samedis à midi pile, les SPOT permettent de découvrir les nouvelles écritures musicales et de rencontrer les artistes dans l’espace convivial du café du Marché des Douves.

Proxima Centauri invite de nombreux artistes et collabore régulièrement avec diverses structures pour des propositions à chaque fois renouvelées.

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Un évènement de la saison musicale de Proxima Centauri

https://proximacentauri.fr/saison-2025-2026/

Marché des Douves Marché des douves Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 75 93 https://www.douves.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://proximacentauri.fr/events/spot-musiques-aujourdhui-octandre-collectif-electroacoustique-518-324/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1657749398447369 »}] [{« link »: « https://proximacentauri.fr/saison-2025-2026/ »}]

Concert-rencontre avec Proxima Centauri et le compositeur Meihdi Noble qui nous présente sa création électronique « Une route et plusieurs ondes » dont l’écoute sera suivie d’un échange avec le public. Proxima Centauri musique contemporaine

Proxima Centauri (Graphisme Fiona Beslay)