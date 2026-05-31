Spunk ! Concert !, Square Félix Lebossé, Villeurbanne

Spunk ! Concert ! Samedi 20 juin, 16h00 Square Félix Lebossé Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:30:00+02:00

Un mini concert qui s’inspire de l’œuvre de la romancière suédoise Astrid Lindgren. Icône féministe et punk, Fifi Brindacier est bien plus qu’une héroïne pour enfants. C’est une fillette libre, sans peur, dotée d’une imagination folle et d’une énergie démesurée, qui vient secouer l’absurdité des règles de bonnes conduites.

À partir de 6 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Square Félix Lebossé 85 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Un mini concert qui s’inspire de l’œuvre de la romancière suédoise Astrid Lindgren. Car icône féministe et punk, Fifi Brindacier est bien plus qu’une héroïne pour enfants…

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