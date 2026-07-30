Informations pratiques

Gambsheim

Sr Tumbao

rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-03-14 17:00:00

fin : 2027-03-14 18:30:00

Date(s) :

2027-03-14

Sr. Tumbao est un collectif porté par six artistes originaires de Colombie, du Venezuela et de Cuba, aujourd’hui installés en France. Inspiré par les rythmes de la Caraïbe et les musiques populaires afro-latino-américaines, le groupe développe un univers où la Salsa, la Timba, la Cumbia et les musiques urbaines se rencontrent dans une énergie festive, moderne et profondément enracinée.

À travers leurs parcours et leur lien intime à ces traditions musicales, les membres de Sr. Tumbao proposent une musique sincère et vivante, nourrie autant par l’héritage que par l’expérience de la scène. Sur scène, le groupe transforme chaque concert en un moment de partage et de célébration, entre tradition et modernité. .

rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

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L’événement Sr Tumbao Gambsheim a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Rhénan