St Graal + Dj Startup + Jasmine not Jafar Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

St Graal + Dj Startup + Jasmine not Jafar

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Plusieurs artistes sur la scène

Plusieurs artistes sur la scène



St Graal

Pour marquer le début de son histoire, il livre courant 2023, Le coeur qui cogne, premier format court qui laisse présager l’éclosion d’un nouveau talent.



DJ Startup

Simon Lahure aka Dj Startup est à la recherche la formule occulte qui permettra relancer l’épidémie de danse de 1518. Dans un flow exaltant de mélodies midi, gimbardes, flutiots et ocarinas souffleront la musique d’une teuf antédiluvienne.



Jasmine not Jafar

A l’image de l’enchevêtrement de câbles multicolores qui s’échappent de leurs modulaires, les Jasmine Not Jafar croient farouchement qu’à deux on forme une multitude ! Si leur attitude brat girl power et la lutte contre le patriarcat imprègnent leur musique, il serait bien réducteur de les ranger dans des cases trop étroites.



La techno live du duo a pour destination la teuf, de celle qui convoque Charlie XCX, Cobrah et Coucou Chloé, idoles badass avec qui elles partagent un amour du kick insolent et de la basse sale gosse. Leurs voix mariées aux synthés ne vous laisseront d’autres choix que le lâcher prise des corps, f*cked up sous leur puissante hypnose. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Several artists on stage

L’événement St Graal + Dj Startup + Jasmine not Jafar Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille