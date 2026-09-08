St Patrick Colmar

Informations pratiques

Colmar

St Patrick

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-03-17 13:45:00

fin : 2027-03-17 16:45:00

Date(s) :

2027-03-17

Amateurs de glisse ou curieux de célébrer la Saint-Patrick, cet après-midi est fait pour vous ! Sortez vos plus beaux accessoires verts et venez célébrer la Saint-Patrick dans une ambiance festive où musique, décoration, gourmandise et patinage se mêlent.

Enfilez une touche de vert et rejoignez-nous pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité, de la fête et de la bonne humeur !

À l’occasion de la Saint-Patrick, la patinoire se pare d’une décoration aux couleurs de l’Irlande pour vous plonger dans une ambiance chaleureuse et festive.

Sur la glace, laissez-vous porter par une playlist entraînante qui accompagnera cet après-midi exceptionnel et vous fera vivre un moment aussi convivial que mémorable.

Entre deux tours de piste, profitez d’une offre de restauration sur place pour partager un moment gourmand et prolonger la fête dans une ambiance typiquement irlandaise.

Que vous soyez amateur de glisse, curieux de célébrer la Saint-Patrick ou simplement en quête d’une sortie originale, cet après-midi est fait pour vous ! Sortez vos plus beaux accessoires verts, rassemblez vos proches et venez célébrer la Saint-Patrick dans une ambiance festive où musique, décoration, gourmandise et patinage se mêlent pour une après-midi inoubliable.

Informations pratiques

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation.

Restauration sur place

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a skating enthusiast or just curious about celebrating St. Patrick’s Day, this afternoon is for you! Put on your best green accessories and come celebrate St. Patrick’s Day in a festive atmosphere where music, decorations, treats, and skating all come together.

L’événement St Patrick Colmar a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar