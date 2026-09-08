Informations pratiques

Colmar

St Valentin

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-14 14:15:00

fin : 2027-02-14 17:15:00

Date(s) :

2027-02-14

Le temps d’un après-midi, la patinoire vous invite à partager un moment complice dans une ambiance chaleureuse. Laissez-vous porter par une sélection de musiques romantiques et profitez d’un cadre spécialement imaginé pour célébrer les amoureux.

Et si vous célébriez la Saint-Valentin autrement ?

Le temps d’un après-midi, la patinoire vous invite à partager un moment complice dans une ambiance chaleureuse. Laissez-vous porter par une sélection de musiques romantiques et profitez d’un cadre spécialement imaginé pour célébrer les amoureux.

Pour l’occasion, des cocktails seront à partager à deux pour prolonger ce moment de convivialité.

Un après-midi placé sous le signe de la romance, de la douceur et du plaisir d’être ensemble.

Informations pratiques

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation. Restauration sur place

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

For one afternoon, the ice rink invites you to share a special moment in a warm and welcoming atmosphere. Let yourself be swept away by a selection of romantic music and enjoy a setting specially designed to celebrate couples.

L’événement St Valentin Colmar a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Colmar