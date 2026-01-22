Stage abeilles La Roche-l’Abeille

Animations abeilles

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Dans un cadre de nature préservée, avec de grands arbres, en sud Haute-Vienne, au coeur du Limousin, à 30 km au sud de Limoges, nous animons des stages, conférences et visites sur le thème des Abeilles et Ruches Refuges, adaptés à tous les niveaux pour accueillir les abeilles au jardin. Une ruche refuge est idéale si vous avez le projet d’installer une ou deux ruches dans le jardin. animés par Céline Locqueville, paysagiste diplômée de l’école du paysage de Versailles, auteure du livre Ruches Refuges, éditions Ulmer.

Découvrir un bon emplacement pour la ruche, les plantes favorites des abeilles, la conduite de la ruche tout au long de l’année, la vie de la colonie. Conseils pour choisir et peupler une ruche, récolter un essaim. Les espèces d’abeilles sauvages comment les héberger. Géobiologie initiation aux baguettes pour trouver les bons couloirs à abeilles. .

