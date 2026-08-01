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AGENDA · Amilly

Stage artistique Amilly

mardi 25 août 2026 · Amilly

Stage artistique Amilly

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Stage artistique

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Stage artistique
Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez l’aquarelle aux côtés de notre médiateur-plasticien. Outils, gestes, expérimentations… un atelier pour s’initier à ce médium et repartir avec des techniques simples à réutiliser chez soi.
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
À partir de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Art Internship

L’événement Stage artistique Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS

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