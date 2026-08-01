Stage artistique Amilly
mardi 25 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Stage artistique
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Stage artistique
Le temps d’une journée aux Tanneries, découvrez l’aquarelle aux côtés de notre médiateur-plasticien. Outils, gestes, expérimentations… un atelier pour s’initier à ce médium et repartir avec des techniques simples à réutiliser chez soi.
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
À partir de 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Art Internship
L’événement Stage artistique Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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