Le Conquet

Stage Aventure Nature

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Partons à l’aventure dans les bois, le bois de Lanfeust ou d’autres. Entre jeux buissonniers, découverte de notre environnement proche, sculpture sur bois, sur 3 demi-journées.

Les programmes sont libres et adaptés selon les envies.

Quelques exemples d’activités

Pistage (lecture d’empreinte, moulage, pose de piège photos).

Jeux buissonniers (construction de cabane d’embarcation flottante, petite vannerie sauvage).

Sculpture sur bois (apprendre à utiliser un couteau dans de bonnes conditions de sécurité).

Observation ornithologique. .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English :

L’événement Stage Aventure Nature Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE