Stage Aventure Nature Le Conquet
Stage Aventure Nature Le Conquet lundi 24 août 2026.
Le Conquet
Stage Aventure Nature
1 La Vallée Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Partons à l’aventure dans les bois, le bois de Lanfeust ou d’autres. Entre jeux buissonniers, découverte de notre environnement proche, sculpture sur bois, sur 3 demi-journées.
Les programmes sont libres et adaptés selon les envies.
Quelques exemples d’activités
Pistage (lecture d’empreinte, moulage, pose de piège photos).
Jeux buissonniers (construction de cabane d’embarcation flottante, petite vannerie sauvage).
Sculpture sur bois (apprendre à utiliser un couteau dans de bonnes conditions de sécurité).
Observation ornithologique. .
1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage Aventure Nature Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Le Conquet (Finistère)
- Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet 25 avril 2026
- Le Conquet Brest par La Littorale Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°18 La presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit rando n°16 La pointe des Renards Le Conquet Finistère 1 mai 2026
- Circuit trail n°21 Panoramique de Kermorvan Le Conquet Finistère 1 mai 2026