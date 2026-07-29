Stage Botanique et Plantes sauvages Vernoux-en-Gâtine
samedi 26 septembre 2026 · Vernoux-en-Gâtine
Informations pratiques
Vernoux-en-Gâtine
Stage Botanique et Plantes sauvages
La Limouzinière Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Ces deux jours de stage au milieu de fruitiers, aromatiques, sauvages et ornementales, seront l’occasion d’échanger autour des pratiques favorables au vivant autour de soi et à l’intérieur de soi. Mais aussi et surtout
– Aborder les bases de la botanique et la physiologie végétale.
– Découvrir les plantes sauvages ainsi que les arbres à travers des promenades botaniques
– S’initier à la détermination botanique
– Apprendre de nouvelles recettes de cuisine
– Expérimenter la fabrication de cosmétiques à base de plantes.
Et bien plus… .
La Limouzinière Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 57 80 contact@bota-sapiens.org
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English : Stage Botanique et Plantes sauvages
L’événement Stage Botanique et Plantes sauvages Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gâtine