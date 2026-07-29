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AGENDA · Vernoux-en-Gâtine

Stage Botanique et Plantes sauvages Vernoux-en-Gâtine

samedi 26 septembre 2026 · Vernoux-en-Gâtine

Stage Botanique et Plantes sauvages Vernoux-en-Gâtine

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
La Limouzinière
Ville
79240 Vernoux-en-Gâtine
Département
Deux-Sèvres
Tarif
130 Tarif de base plein tarif

Vernoux-en-Gâtine

Stage Botanique et Plantes sauvages

La Limouzinière Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Ces deux jours de stage au milieu de fruitiers, aromatiques, sauvages et ornementales, seront l’occasion d’échanger autour des pratiques favorables au vivant autour de soi et à l’intérieur de soi. Mais aussi et surtout

– Aborder les bases de la botanique et la physiologie végétale.
– Découvrir les plantes sauvages ainsi que les arbres à travers des promenades botaniques
– S’initier à la détermination botanique
– Apprendre de nouvelles recettes de cuisine
– Expérimenter la fabrication de cosmétiques à base de plantes.
Et bien plus…   .

La Limouzinière Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 57 80  contact@bota-sapiens.org

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English : Stage Botanique et Plantes sauvages

L’événement Stage Botanique et Plantes sauvages Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Gâtine

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