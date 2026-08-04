Informations pratiques

Mesquer

Stage Carnet de voyage Aquarelle

Plage de Sorlock Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 09:30:00

fin : 2026-09-10 12:30:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Balade artistique pour croquer plages ciels et marées.

Tarif 35€, matériel inclus.

Inscription au plus tard 1 semaine avant le stage (6 pers.maxi). .

Plage de Sorlock Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Stage Carnet de voyage Aquarelle Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44