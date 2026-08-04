AGENDA · Mesquer
Stage Carnet de voyage Aquarelle Mesquer
jeudi 3 septembre 2026 · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Stage Carnet de voyage Aquarelle
Plage de Sorlock Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 09:30:00
fin : 2026-09-10 12:30:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Balade artistique pour croquer plages ciels et marées.
Tarif 35€, matériel inclus.
Inscription au plus tard 1 semaine avant le stage (6 pers.maxi). .
Plage de Sorlock Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Stage Carnet de voyage Aquarelle Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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