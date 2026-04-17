Tournon-Saint-Martin

Stage chant et yoga

Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

2 jours pour chanter, bouger, explorer et partager et bien plus encore !

Viens libérer ton corps, ton soufle et ta voix à travers des pratiques douces de yoga et d’éveil vocal et musical. Au programme: chant, exploration musical, hatha, yin yoga, bonne humeur et bienveillance. 100 .

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 59 32 50 melimelo.yoga@gmail.com

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English :

2 days of singing, moving, exploring, sharing and much more!

L’événement Stage chant et yoga Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne