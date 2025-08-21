Balade à pied n°65 Entre Creuse et Suin Tournon-Saint-Martin Indre

Balade à pied n°65 Entre Creuse et Suin A pieds

Balade à pied n°65 Entre Creuse et Suin 36220 Tournon-Saint-Martin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Cet itinéraire suit d’abord la Creuse verdoyante et étalée en amont de Tournon-Saint-Martin puis il s’élève. Là, il cotoie un bâti remarquable avant de redescendre dans la sauvage vallée du Suin (flore remarquable et faune sauvage). Ensuite il redescend sur le bourg offrant de jolis panoramas.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 65 Between Creuse and Suin

This itinerary first follows the broad, verdant river Creuse upstream of Tournon-St-Martin, before ascending and passing remarkable buildings, then dropping down into the unspoilt valley of the Suin (remarkable wildlife). It then descends back down to the village, offering beautiful panoramic views.

Deutsch :

Diese Route folgt zunächst der grünen, ausgedehnten Creuse oberhalb von Tournon-Saint-Martin und steigt dann an. Dort trifft er auf bemerkenswerte Gebäude, bevor er in das wilde Tal des Suin (bemerkenswerte Flora und wilde Fauna) hinabsteigt. Danach geht es wieder hinunter in die Stadt, die schöne P

Italiano :

Questo itinerario segue dapprima la Creuse verde e diffusa a monte di Tournon-Saint-Martin e poi sale. Lì si passa davanti a un edificio notevole prima di scendere nella selvaggia valle del Suin (flora e fauna notevoli). Si scende poi verso la città, offrendo splendide viste panoramiche.

Español :

Este itinerario sigue primero el verde y extendido Creuse aguas arriba de Tournon-Saint-Martin y luego sube. Allí, pasa por un notable edificio antes de descender al salvaje valle de Suin (notable flora y fauna). A continuación, desciende hasta el pueblo, ofreciendo hermosas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire