Tournon-Saint-Martin

La caravane des épices

Coudon Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir un univers unique et exceptionnel…

50 personnes seulement pour y accéder

Fête champêtre de Coudon. Dîner spectacle. Carnet d’un voyageur

Au déclin du soleil, notre caravane arriva dans le Bas-Berry. Au jardin japonais de Mathieu, nous avons pris place, face au bassin, parmi les fleurs et les arbustes.

Nos hôtes nous reçurent comme ils savaient le faire: costumés, louant la beauté des paysages et des coutumes de l’Inde et de l’Arabie tels que les artistes de leur monde les imaginaient. Le vin de leur terre nous réchauffa.

Marie-Paule, Gabriel et Pascal ont chanté l’histoire de Si j’étais Roi, des Pêcheurs de Perles, et d’autres fables dont je n’ai plus souvenir, mais que Odile racontait. Catherine jouait d’un instrument aux touches noires et blanches… 45 .

Coudon Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 53 38 06

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English :

Two performances by the La Roche en Scène troupe of Laurent Baffie’s play Toc Toc, a pure comedy directed by Miguel Brannens.

L’événement La caravane des épices Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne