Stage clown Découvre ton clown Vitré
vendredi 20 novembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Stage clown Découvre ton clown
Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22
Entrer dans les pas du clown, ou le retrouver….Le stage s’adresse à tous niveaux. Il vise à explorer les états du clown, sa palette émotionnelle et corporelle par le biais d’improvisations et d’échauffements corporels.
Prérequis Ce stage est ouvert à toute personne désireuse de découvrir la pratique du clown-théâtre.
Programme Alternance de jeux et d’impro
Renseigments et réservations Asso Relie Délie et compagnie
06 22 26 83 18 / reliedelie.roseline@gmail.com .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18
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English :
L’événement Stage clown Découvre ton clown Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE
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