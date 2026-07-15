Informations pratiques

Vitré

Stage clown Découvre ton clown

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Entrer dans les pas du clown, ou le retrouver….Le stage s’adresse à tous niveaux. Il vise à explorer les états du clown, sa palette émotionnelle et corporelle par le biais d’improvisations et d’échauffements corporels.

Prérequis Ce stage est ouvert à toute personne désireuse de découvrir la pratique du clown-théâtre.

Programme Alternance de jeux et d’impro

Renseigments et réservations Asso Relie Délie et compagnie

06 22 26 83 18 / reliedelie.roseline@gmail.com .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 26 83 18

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English :

L’événement Stage clown Découvre ton clown Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE