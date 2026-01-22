STAGE CLOWN ESSENCE Lanuéjols
STAGE CLOWN ESSENCE
Le Vialas Lanuéjols Lozère
Tarif : 150 – 150 – EUR
Journée
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-01
Un stage de 3 jours à la découverte de l’essence du Clown. Stage ouvert à tous.tes amateurs.trices, professionnel.le.s, amoureux.ses de la bamboche !
Le Vialas Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
English :
A 3-day workshop to discover the essence of clowning. Open to all amateurs, professionals and clown lovers!
