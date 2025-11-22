Collecte de plastiques, Ferme de Servillières – Lanuejols (30), Lanuéjols

Collecte de plastiques Mercredi 15 avril, 09h00 Ferme de Servillières – Lanuejols (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

La seule collecte annuelle – mercredi 15 avril 2026 – de ces plastiques dans le département est organisée par le GVA des Causses Gardois à la ferme de Servillières 30750 LANUEJOLS :

Ficelles

Filets pour balles rondes

Films d’enrubannage

Bâches d’ensilage

⇒ Votre contact : Manon ALTOUNIAN pilote cette collecte si des agriculteurs du secteur cherchent des informations : 06 18 37 19 01 – gva.causses@gmail.com

Pour les éleveurs en dehors de ce secteur, deux possibilités pour participer aux collectes de ces plastiques usagés :

S’ils produisent eux-mêmes leur fourrage, ils peuvent demander le service de collecte à l’entreprise qui leur a vendu les plastiques neufs

S’ils ne produisent pas leur fourrage : Ils peuvent demander au négoce d’agrofourniture local s’ils peuvent mettre en place un service de collecte en magasin ou à la ferme ; Si aucune solution n’est proposée, ils peuvent contacter directement A.D.I.VALOR pour mettre en place une solution adaptée

Un enlèvement à la ferme ou sur n’importe quel autre lieu est possible à partir d’un minimum de 30m3 de déchets, soit environ 150 sacs de ficelles et/ou filets et/ou films d’enrubannage et/ou bâches d’ensilage pliées. Avec le faible maillage des points de collecte du Gard sur ce type de déchet, A.D.I.VALOR encourage les éleveurs à se regrouper entre eux via leur CUMA, GVA, GOA, … ou par le réseau ETA pour atteindre ces volumes.

⇒ Votre contact A.D.I.VALOR : Charlène DUCREY : 07 56 02 07 24 – c.ducrey@adivalor.fr

Ferme de Servillières – Lanuejols (30) 30750 LANUEJOLS Lanuéjols 30750 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gva.causses@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:gva.causses@gmail.com »}, {« link »: « mailto:c.ducrey@adivalor.fr »}]

A.D.I.VALOR vous informe sur les collectes des plastiques d’élevage pour le Gard.