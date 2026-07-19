Stage comédie musicale Les films musicaux Granville
dimanche 2 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Stage comédie musicale Les films musicaux
51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-03 17:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Pour cette session, ce sont les films musicaux qui seront la source d’inspiration pour les tableaux du stage !
Chant, théâtre, danse… viens découvrir cette discipline complète et passionnante dans un théâtre charmant de Granville. Deux jours pleins d’énergie pour lâcher prise et te challenger.
Pendant ce stage on travaillera sur
– incarner un personnage et lui donner sa couleur à travers le chant, la danse et l’interprétation,
– le travail collectif et individuel sur le plateau,
– les bases de la technique vocale pour projeter et bien placer ta voix.
Public jeunes et adultes à partir de 13 ans (avec ou sans expérience en comédie musicale) .
51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 7 82 45 47 81 comediemusicaleandrea@gmail.com
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English : Stage comédie musicale Les films musicaux
L’événement Stage comédie musicale Les films musicaux Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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