Informations pratiques

Granville

Stage comédie musicale Les films musicaux

51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Pour cette session, ce sont les films musicaux qui seront la source d’inspiration pour les tableaux du stage !

Chant, théâtre, danse… viens découvrir cette discipline complète et passionnante dans un théâtre charmant de Granville. Deux jours pleins d’énergie pour lâcher prise et te challenger.

Pendant ce stage on travaillera sur

– incarner un personnage et lui donner sa couleur à travers le chant, la danse et l’interprétation,

– le travail collectif et individuel sur le plateau,

– les bases de la technique vocale pour projeter et bien placer ta voix.

Public jeunes et adultes à partir de 13 ans (avec ou sans expérience en comédie musicale) .

51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 7 82 45 47 81 comediemusicaleandrea@gmail.com

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English : Stage comédie musicale Les films musicaux

L’événement Stage comédie musicale Les films musicaux Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer