Stage comédie musicale Mamma Mia Granville
vendredi 24 juillet 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Stage comédie musicale Mamma Mia
51 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Viens vivre deux jours au rythme des chansons de Mamma Mia ! L’opportunité de danser, chanter et jouer dans un théâtre charmant de Granville, et de découvrir (ou redécouvrir) toute la magie de la comédie musicale.
Pendant le stage on travaillera sur deux chansons de cette comédie musicale pour créer des tableaux contrastés en énergie et en émotions. On va se concentrer sur
– la création de personnages et leurs particularités au moment de danser et jouer,
– le travail collectif et individuel sur le plateau,
– l’interprétation d’un texte chanté et parlé,
– le storytelling en danse (raconter une histoire à travers le mouvement).
Public jeunes et adultes à partir de 13 ans (avec ou sans expérience en comédie musicale). .
51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 7 82 45 47 81 comediemusicaleandrea@gmail.com
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English : Stage comédie musicale Mamma Mia
L’événement Stage comédie musicale Mamma Mia Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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