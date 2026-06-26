stage création numérique – Lightbox, le cadre lumineux / 11-14 ans Asscoiation Les petits debrouillards Rennes Jeudi 27 août, 09h30 Ille-et-Vilaine

inscription auprès de l’association

Atelier de création numérique au sein du fablab des petits débrouillards

Un peu de science pour bien terminer les vacances d’été ? Rejoignez notre association et participez à nos journées thématiques ! Venez vous amuser autour d’activités scientifiques, techniques et numériques en compagnie des petits débrouillards !

**Stage « Light box – Le cadre lumineux »**

Pour les enfants de 11 à 14 ans

Entrez dans le monde miniature de l’imagination !

Joignez-vous à nous pour une journée pleine de créativité pour concevoir votre propre lightbox, un cadre lumineux en carton-bois et papier. Utilisation des machines numériques de notre fablab, Le Petit Lab.

Une lightbox est une scène en 3D qui représente un lieu, un événement ou un univers, en format papier, découpé à la laser et illuminé par des Leds.

**Dates et horaires** : Jeudi 27 août de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, possibilité d’apporter son pique-nique le midi.

**Pour s’inscrire :**

[https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-lightbox-11-14-ans/](https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/ministage-lightbox-11-14-ans/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00.000+02:00

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Asscoiation Les petits debrouillards 187 rue de Châtillon Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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