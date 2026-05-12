Stage Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0 Saint-Jean-de-Luz
Stage Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0 Saint-Jean-de-Luz jeudi 13 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Stage Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Animation du centre-ville historique de Saint-Jean-de-Luz avec les élèves du stage CPB 9.0 en formations fanfares de Rue . .
Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 09 44 35 contact@cuivres-en-pays-basque.com
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English : Stage Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0
L’événement Stage Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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