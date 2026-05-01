Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi Complexe sportif des marais salants Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi

Complexe sportif des marais salants Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Le club d’Aïkido de Bourgneuf vous propose un stage exceptionnel du 14 au 17 mai 2026, au complexe sportif des marais salants. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz

Au programme Venez pratiquer, progresser et partager un moment convivial autour de l’aïkido !

Jean-Marie Michaud, 5ème dan DEJEPS et Aldric Plé, 3ème dan BF, vous invitent à pratiquer plusieurs discipline Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi.

Pratique

inscription obligatoire

stage tous niveaux

ouverts à tous les licenciés

inscriptions et renseignements par mail ou par téléphone auprès du club

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Complexe sportif des marais salants Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 58 64 54 aikikai.bourgneuf@free.fr

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English :

The Bourgneuf Aikido Club is organizing an exceptional workshop from May 14 to 17, 2026, at the salt marsh sports complex. See you in Villeneuve-en-Retz

L’événement Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic