Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi Complexe sportif des marais salants Villeneuve-en-Retz
Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi Complexe sportif des marais salants Villeneuve-en-Retz jeudi 14 mai 2026.
Villeneuve-en-Retz
Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi
Complexe sportif des marais salants Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Le club d’Aïkido de Bourgneuf vous propose un stage exceptionnel du 14 au 17 mai 2026, au complexe sportif des marais salants. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz
Au programme Venez pratiquer, progresser et partager un moment convivial autour de l’aïkido !
Jean-Marie Michaud, 5ème dan DEJEPS et Aldric Plé, 3ème dan BF, vous invitent à pratiquer plusieurs discipline Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi.
Pratique
inscription obligatoire
stage tous niveaux
ouverts à tous les licenciés
inscriptions et renseignements par mail ou par téléphone auprès du club
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Complexe sportif des marais salants Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 58 64 54 aikikai.bourgneuf@free.fr
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English :
The Bourgneuf Aikido Club is organizing an exceptional workshop from May 14 to 17, 2026, at the salt marsh sports complex. See you in Villeneuve-en-Retz
L’événement Stage d’Aïkido, Irimi, Atemi, Ukemi Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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