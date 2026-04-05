Stage danse contact et voltige au Chapidock Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes
Stage danse contact et voltige au Chapidock Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 – 17:00
Gratuit : non 80 € lien billetterie helloasso: https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-danse-contact-et-voltige-dimanche-7-juin-2026(pause pique nique le midi)Adhésion obligatoire Adulte, Etudiant
avec la Cie 4 à CorpsAborder la pratique de la danse voltige à partir des fondamentaux de la danse contact, appui, dialogue avec la gravité, transfert de poids.Tour à tour suspendus ou sur nos deux pieds, les duos de danseurs inviteront un troisième partenaire de jeu, la corde.
Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200
02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr
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