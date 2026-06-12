Stage d’apprentissage Montville
Stage d’apprentissage Montville lundi 6 juillet 2026.
Montville
Stage d’apprentissage
Place de l’Abbé Kérébel Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Durant les vacances scolaires, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de la natation. Réservé aux enfants de 7 à 8 ans niveau débutant et de 8 à 10 ans en perfectionnement.
Il y aura deux horaires proposés pour les débutants:
– 15h à 15h30
– 16h à 16h30
Pour le perfectionnement, les horaires sont
– 17h à 17h30.
Tarifs du stage
Pour les enfants habitant la CCICV
> 5,70 € pour une leçon
> 28,50 € pour la totalité du stage
Pour les enfants hors CCICV
> 9,80 € pour une leçon
> 49 € pour la totalité du stage
Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .
Place de l’Abbé Kérébel Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47
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English : Stage d’apprentissage
L’événement Stage d’apprentissage Montville a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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