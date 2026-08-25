Stage d’aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Stage d’aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Offrez-vous une journée pour découvrir l’univers délicat de l’aquarelle aux côtés de Chloé, artiste passionnée et pédagogue inspirante.

Au fil des heures, vous apprendrez à maîtriser les gestes essentiels, à jouer avec les transparences et à créer vos propres harmonies de couleurs. Que vous soyez débutant·e ou déjà familier·ère de la technique, Chloé vous accompagnera pas à pas pour développer votre regard et votre sensibilité artistique.

Dans l’ambiance conviviale de Manufactory, ce stage est une belle parenthèse créative, propice à l’observation, à l’échange et à la détente.

Matériel fourni, curiosité bienvenue !

Pour les adultes

Durée 6h

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

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English : Stage d’aquarelle avec Chloé

L’événement Stage d’aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie