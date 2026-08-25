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AGENDA · Le Havre

Stage d’aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

samedi 12 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Stage d’aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Offrez-vous une journée pour découvrir l’univers délicat de l’aquarelle aux côtés de Chloé, artiste passionnée et pédagogue inspirante.
Au fil des heures, vous apprendrez à maîtriser les gestes essentiels, à jouer avec les transparences et à créer vos propres harmonies de couleurs. Que vous soyez débutant·e ou déjà familier·ère de la technique, Chloé vous accompagnera pas à pas pour développer votre regard et votre sensibilité artistique.

Dans l’ambiance conviviale de Manufactory, ce stage est une belle parenthèse créative, propice à l’observation, à l’échange et à la détente.
Matériel fourni, curiosité bienvenue !

Pour les adultes
Durée 6h
Réservation obligatoire, nombre de place limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Stage d’aquarelle avec Chloé

L’événement Stage d’aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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