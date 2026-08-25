Stage d’aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre
samedi 12 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Stage d’aquarelle avec Chloé
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Offrez-vous une journée pour découvrir l’univers délicat de l’aquarelle aux côtés de Chloé, artiste passionnée et pédagogue inspirante.
Au fil des heures, vous apprendrez à maîtriser les gestes essentiels, à jouer avec les transparences et à créer vos propres harmonies de couleurs. Que vous soyez débutant·e ou déjà familier·ère de la technique, Chloé vous accompagnera pas à pas pour développer votre regard et votre sensibilité artistique.
Dans l’ambiance conviviale de Manufactory, ce stage est une belle parenthèse créative, propice à l’observation, à l’échange et à la détente.
Matériel fourni, curiosité bienvenue !
Pour les adultes
Durée 6h
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Stage d’aquarelle avec Chloé
L’événement Stage d’aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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