Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée Villa Rosae Venelles

Venelles

Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée

Jeudi 4 juin 2026 de 9h à 17h. Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 09:00:00

fin : 2026-06-04 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Des cours d’aquarelle pendant la période estivale !

Apprendre à capter les couleurs et lumières du bord de mer Méditerranée et de son eau turquoise



Avec le regard d’une conceptrice de jardin diplômée de l’École de Paysage de Versailles-Marseille



Niveau débutant ou intermédiaire

Aquarelles et papier à prévoir.

Location de matériel possible



Le tarif comprend le cours et le support de cours à imprimer



Repas et transport sont à la charge des participants



Possibilité d’hébergement dans notre chambre d’hôtes .

Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 82 93 97 contact@villarosae.com

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English :

Watercolour classes during the summer!

L’événement Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée Venelles a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme