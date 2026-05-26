Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée Villa Rosae Venelles
Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée Villa Rosae Venelles jeudi 4 juin 2026.
Venelles
Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée
Jeudi 4 juin 2026 de 9h à 17h. Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 09:00:00
fin : 2026-06-04 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Des cours d’aquarelle pendant la période estivale !
Apprendre à capter les couleurs et lumières du bord de mer Méditerranée et de son eau turquoise
Avec le regard d’une conceptrice de jardin diplômée de l’École de Paysage de Versailles-Marseille
Niveau débutant ou intermédiaire
Aquarelles et papier à prévoir.
Location de matériel possible
Le tarif comprend le cours et le support de cours à imprimer
Repas et transport sont à la charge des participants
Possibilité d’hébergement dans notre chambre d’hôtes .
Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 82 93 97 contact@villarosae.com
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English :
Watercolour classes during the summer!
L’événement Stage d’aquarelle en bord de mer Méditerranée Venelles a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme
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