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Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Villa Rosae Venelles

Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Villa Rosae Venelles jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Villa Rosae

Adresse : 68 avenue du Jas de Violaine

Ville : 13770 Venelles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 50 50 98

Venelles

Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen

Jeudi 11 juin 2026 de 9h à 17h. Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 98 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :
2026-06-11

Des cours d’aquarelle pendant la période estivale !
Apprendre à capter les couleurs et lumières du bord de mer Méditerranée et de son eau turquoise

Avec le regard d’une conceptrice de jardin diplômée de l’École de Paysage de Versailles-Marseille

Niveau débutant ou intermédiaire

Aquarelles et papier à prévoir.
Location de matériel possible

Le tarif comprend le cours et le support de cours à imprimer

Repas et transport sont à la charge des participants

Possibilité d’hébergement dans notre chambre d’hôtes   .

Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 82 93 97  contact@villarosae.com

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English :

Watercolour classes during the summer!

L’événement Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Venelles a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme

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