Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Villa Rosae Venelles
Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Villa Rosae Venelles jeudi 11 juin 2026.
Venelles
Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen
Jeudi 11 juin 2026 de 9h à 17h. Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : 50 – 50 – 98 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Des cours d’aquarelle pendant la période estivale !
Apprendre à capter les couleurs et lumières du bord de mer Méditerranée et de son eau turquoise
Avec le regard d’une conceptrice de jardin diplômée de l’École de Paysage de Versailles-Marseille
Niveau débutant ou intermédiaire
Aquarelles et papier à prévoir.
Location de matériel possible
Le tarif comprend le cours et le support de cours à imprimer
Repas et transport sont à la charge des participants
Possibilité d’hébergement dans notre chambre d’hôtes .
Villa Rosae 68 avenue du Jas de Violaine Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 82 93 97 contact@villarosae.com
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English :
Watercolour classes during the summer!
L’événement Stage d’aquarelle lumières du rivage méditerranéen Venelles a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme
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