Stage d’autodéfense féministe « Ge peux » – Adultes dès 16 ans, Autre lieu, Genève

Stage d’autodéfense féministe « Ge peux » – Adultes dès 16 ans Samedi 18 avril, 09h30 Autre lieu

15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

La méthode Fem Do Chi est une méthode d’autodéfense physique, verbale et mentale qui s’adresse à toutes les femmes*, quels que soient leur âge, leur condition physique, leur vécu de violence, leur orientation sexuelle et leur culture.

Les stages se déroulent sur une journée au prix symbolique de CHF 15.-. L’offre est réservée aux habitant-e-x-s de la ville de Genève, dès 16 ans.

Développé par Fem Do Chi et Viol-Secours en partenariat avec le Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, le projet «Ge Peux» s’inscrit dans le cadre du plan d’action municipal Objectif zéro sexisme dans ma ville.

*Ici, le terme « femmes » désigne toute personne assignée femme à la naissance ou se reconnaissant dans cette identité de genre.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://viol-secours.ch/evenements/stage-autodefense-feministe-ge-peux/?occurrence=2026-04-18&time=1776504600 »}] [{« link »: « https://femdochi.ch/ »}, {« link »: « https://viol-secours.ch/ »}, {« link »: « http://www.geneve.ch/zero-sexisme »}]

Stage d’autodéfense Fem Do Chi sur une journée au prix de CHF 15.-, pour les femmes* adultes dès 16 ans habitant sur le territoire de la ville de Genève.

Viol-Secours