Stage de Basse et Guitare Locquirec
Stage de Basse et Guitare Locquirec lundi 20 juillet 2026.
Locquirec
Stage de Basse et Guitare
Petite Salle de sport Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Envie de progresser, de découvrir de nouvelles techniques ou simplement de partager votre passion de la musique dans une ambiance conviviale ?
L’association Groov’an BZH vous propose une semaine de stage de guitare et de basse ouverte aux débutants comme aux musiciens plus expérimentés.
Au programme
Découverte et perfectionnement des techniques de jeu
Travail du rythme, des accords et des lignes de basse
Développement de l’écoute musicale et du jeu en groupe
Apprentissage de morceaux adaptés au niveau de chacun
Conseils personnalisés pour progresser à son rythme
Ces stages sont l’occasion idéale de gagner en confiance, d’enrichir sa pratique musicale et de partager des moments passionnants autour de la musique. .
Petite Salle de sport Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 54 80 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de Basse et Guitare Locquirec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Conférence Les arbres sont-ils intelligents ? Ar Presbital Locquirec 14 juin 2026
- Fête de la St Jean et de la musique Port de Locquirec Locquirec 20 juin 2026
- Conférence Environnement & Énergie Ar Presbital Locquirec 24 juin 2026
- Exposition à la Galerie Réjane Louin l’écho de l’original Galerie Réjane Louin Locquirec 4 juillet 2026
- Gouliat cup Régate de voile Route de Plestin Locquirec 5 juillet 2026