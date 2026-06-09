Locquirec

Stage de Basse et Guitare

Petite Salle de sport Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20

Envie de progresser, de découvrir de nouvelles techniques ou simplement de partager votre passion de la musique dans une ambiance conviviale ?

L’association Groov’an BZH vous propose une semaine de stage de guitare et de basse ouverte aux débutants comme aux musiciens plus expérimentés.

Au programme

Découverte et perfectionnement des techniques de jeu

Travail du rythme, des accords et des lignes de basse

Développement de l’écoute musicale et du jeu en groupe

Apprentissage de morceaux adaptés au niveau de chacun

Conseils personnalisés pour progresser à son rythme

Ces stages sont l’occasion idéale de gagner en confiance, d’enrichir sa pratique musicale et de partager des moments passionnants autour de la musique. .

Petite Salle de sport Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 46 54 80 43

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English :

L’événement Stage de Basse et Guitare Locquirec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX