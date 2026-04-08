Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE Place de l’église La Turballe

La Turballe

Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE

Place de l’église Centre culturel de Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Plaisir du chant collectif. Répaertoire varié, sans lecture de notes et sans formation muscicale préalable .

Place de l’église Centre culturel de Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

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English :

L’événement Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE La Turballe a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44