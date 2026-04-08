Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE Place de l’église La Turballe
Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE Place de l’église La Turballe vendredi 14 août 2026.
La Turballe
Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE
Place de l’église Centre culturel de Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Plaisir du chant collectif. Répaertoire varié, sans lecture de notes et sans formation muscicale préalable .
Place de l’église Centre culturel de Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
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English :
L’événement Stage de chant avec le Duo ÖDACIEUSE La Turballe a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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