Stage de chant du monde avec l’EMIHB Centre Culturel Ambille Arette
Centre Culturel Ambille 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
L’EMIHB propose un stage de chant du monde, animé par Esther Mengual, professeur de chant au sein de l’école. Au programme un moment détente pour explorer la diversité des répertoires vocaux du monde chants traditionnels, polyphonies, mélodies et rythmes variés. Ce stage inclura un temps de relaxation guidée (prévoyez un tapis de yoga) et se conclura par une restitution, suivie d’un moment convivial autour d’une auberge espagnole. Ouvert à tous, débutants ou confirmés. Inscription en ligne (recommandé), avant le 14 mars. .
