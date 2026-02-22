Stage de chant du monde avec l’EMIHB Centre Culturel Ambille Arette

Stage de chant du monde avec l’EMIHB

Centre Culturel Ambille 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’EMIHB propose un stage de chant du monde, animé par Esther Mengual, professeur de chant au sein de l’école. Au programme un moment détente pour explorer la diversité des répertoires vocaux du monde chants traditionnels, polyphonies, mélodies et rythmes variés. Ce stage inclura un temps de relaxation guidée (prévoyez un tapis de yoga) et se conclura par une restitution, suivie d’un moment convivial autour d’une auberge espagnole. Ouvert à tous, débutants ou confirmés. Inscription en ligne (recommandé), avant le 14 mars. .

Centre Culturel Ambille 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 18 98

