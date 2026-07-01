Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Stage de chant Gospel Graye-Sur-Mer –

Rue de la Demelee Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

La commune de Graye-sur-Mer accueille un stage de chant gospel ouvert à tous, débutants comme initiés. Durant cinq jours, les participants découvriront les fondamentaux du répertoire gospel à travers un enseignement structuré autour du chant, de la rythmique et de la technique vocale.

La commune de Graye-sur-Mer accueille un stage de chant gospel ouvert à tous, débutants comme initiés. Durant cinq jours, les participants découvriront les fondamentaux du répertoire gospel à travers un enseignement structuré autour du chant, de la rythmique et de la technique vocale.

Le stage se conclura par un concert de restitution, permettant aux participants de partager avec le public le travail accompli tout au long de la semaine. .

Rue de la Demelee Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 22 08 91 17

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English : Stage de chant Gospel Graye-Sur-Mer –

The town of Graye-sur-Mer is hosting a gospel singing course open to everyone, from beginners to those with some experience. Over the course of five days, participants will discover the fundamentals of the gospel repertoire through a structured programme focusing on singing, rhythm and vocal tech…

L’événement Stage de chant Gospel Graye-Sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Gold Beach