Stage de chant, La Ferté-Bernard

L’Escal propose un stage de chant encadré par Marie-Laure Thébault et Jasmin Martorell.
Ouvert à tous, ces deux jours permettront d’explorer la technique de respiration et le placement de la voix puis la polyphonie à 2 ou 3 voix sur des chansons françaises d’un répertoire ayant pour thème Les gens . Pour plus de détails, téléchargez la plaquette.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 janvier 2026 auprès de l’Escal, 1 rue Ledru Rollin.
Contact 02 43 93 67 92 06 07 50 03 98 .
Escal, rue Ledru Rollin La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92
