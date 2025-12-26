Stage de chant

Escal, rue Ledru Rollin La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

L’Escal propose un stage de chant encadré par Marie-Laure Thébault et Jasmin Martorell.

Ouvert à tous, ces deux jours permettront d’explorer la technique de respiration et le placement de la voix puis la polyphonie à 2 ou 3 voix sur des chansons françaises d’un répertoire ayant pour thème Les gens . Pour plus de détails, téléchargez la plaquette.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 janvier 2026 auprès de l’Escal, 1 rue Ledru Rollin.

Contact 02 43 93 67 92 06 07 50 03 98 .

Escal, rue Ledru Rollin La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de chant La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude